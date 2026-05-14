İstinaf Mahkemesi emekli maaşına bloke konulmasını mahkemeye taşıyan vatandaşın başvurusu konusunda emsal bir karar verdi.

Kararda, emekli maaşının kredi ödemesi nedeniyle bloke edilmesinin “mümkün olduğu” belirtildi.

MAAŞIN İADESİNİ İSTEDİ

Emekli bir vatandaş bir bankadan kredi çektikten sonra 2015'te emekli maaşının tamamen kesilmesi suretiyle borcunun tamamını ödedi.

Fakat 2016'da emeklinin yetkilisi olduğu şirketin kullandığı kredi sebebiyle maaşının tamamının kesilmesi süreci devam etti. 2018'de yapılan başvuru üzerine kesintiye son verildi. Kısa bir süre emeklinin maaşı kendisine ödendi.

Maaşından en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılabileceğini söyleyen emekli kesintilerin tamamının ödenmesini talep etti.

TÜKETİCİ KREDİSİ DEĞİL DİYEREK TALEBİ KABUL ETMEDİ

Davalı banka ise kullanılan kredinin tüketici kredisi değil, ticari kredi olduğunu söyleyerek emeklinin banka nezdinde bulunan tüm alacakları, mevduat ve bloke hesapları, emekli olması halinde emekli maaşları üzerinde hapis, mahsup ve takas etme yetkisini bankaya verdiğini söyledi.

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi bilirkişi raporuna da dayanarak emeklinin başvurusunu kabul etti. Mahkeme kesintilerin ödenmesine hükmetti.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Ancak banka bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Başvuruda kredi dosyası hakkında 2016 tarihinde icra süreci başlatıldığına vurgu yapıldı. Emeklinin banka nezdinde bulunan tüm alacakları, mevduat ve bloke hesapları, emekli olması durumunda emekli maaşları üzerinde hapis, mahsup ve takas etme yetkisini, bankaya verdiği tekrarlanarak ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması talep edildi.