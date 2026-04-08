Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, zorlu Göztepe deplasmanını 3-1'le geçerek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-Kırmızılılarda sahaya kaptan olarak çıkan Barış Alper Yılmaz, henüz 5. dakikada ağları bularak gol perdesini aralayan isim oldu. Milli yıldız, karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Türk futboluna, Milli Takım'a, Galatasaray'a büyük hizmetler vermiş Lucescu'yu kaybettik. Allah rahmet eylesin.

Maç içerisinde büyük bir mücadele verdik. geçen hafta bizim için çok üzücü oldu. Bugüne ve yarına odaklanmamız gerekiyor. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onların desteği çok önemliydi.

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Galatasaray'a kaptan olmak gerçekten gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe baktığım zaman çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan kulübüm ve taraftarlarım. Birbirimizi çok seviyoruz.

Mutluyum tabii ki de ama önemli olan hedeflerimiz. Takım olarak çok büyük hedeflere sahibiz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Milli Takım ve Galatasaray'da... Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. 3 günde bir maça çıktık, çok kolay olmuyor.

Ağrım olsun, çıkmayayım gibi bir düşüncem olmuyor. Doktorumuzun görüşüyle bazen dinlendirilebiliyorum ama ben sakatlık işlerini çok fazla kafaya takmıyorum. Biraz panik atak var bende, o yüzden çok fazla bilgi edinmemeye çalışıyorum. Bana bir şey olmaz diye düşünüyorum."