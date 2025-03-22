İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın babasından destek geldi.
Milli futbolcunun babası Yüksel Yılmaz, sosyal medya hesabından #İmamoğlunaDokunma etiketinin altına yaptığı paylaşımda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni paylaşırken, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" sözlerine yer verdi.
İşte Yüksel Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'na destek için yaptığı paylaşımlar: