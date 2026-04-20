Bu sene Galatasaray formasıyla kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın 12 sene önce, çocukluk yıllarından bir fotoğrafı yeniden gündem oldu.

Milli yıldızın 14 yaşındayken Karadeniz, İkizdere'deki HES protestosunda yer aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük bir hızla paylaşıldı.

BirGün'de yer habere göre görüntülerde, bölge halkının yaşam alanlarını ve doğal çevreyi korumak amacıyla bir araya geldiği ve farklı yaşlardan birçok kişinin eyleme katıldığı görüldü.

Türkiye'de özellikle son yıllarda sıkça gündem olan HES projeleri, çevresel etkileri ve yerel halkın yaşamına olan yansımaları nedeniyle uzun süredir ülkede en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

Fotoğrafın çekildiği İkizdere ve çevresinde gerçekleştirilen eylemler de bu sürecin en çok bilinen örnekleri arasında bulunuyor.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Bu sene Sarı-Kırmızılı formayla adeta fırtına estiren Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de 27 maçta 7 gol ve 11 asist yapan Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 maçta da 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nde de 12 maçın tamamında sahaya çıkan Barış Alper, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Bu sezon toplamda 45 maça çıkan 25 yaşındaki hücumcu; 11 gol ve 15 asistlik skor katkısı sağladı.