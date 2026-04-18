ABD merkezli CNN'in İranlı yetkililere dayandırdığı haberine göre İran ve ABD arasında, Pakistan arabulucuğuyla yapılacak barış görüşmeleri gelecek Pazartesi günü yapılacak.

CNN'e konuşan İranlı yetkililer, İranlı ve ABD'li müzakereciler arasında yeni bir görüşme turunun Pazartesi günü Pakistan'ın İslamabad kentinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca müzakerecilerin Pazar günü İslamabad'a varmalarını beklediklerini de söylediler.

ABD henüz resmi bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı Trump, 'İran meselesinin gelecek birkaç günde çözüleceğini' öne sürmüştü.

Pakistanlı arabulucuların Reuters'a yaptığı açıklamada gelecek barış görüşmesinde, bir anlaşmaya resmen imza atılmasının beklendiği belirtildi.

TALEPLER NELER?

ABD için en önemli mesele İran'daki 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyum olurken, İran savaş tazminatı talep etti.

Axios'a göre ABD, İran'ın 20 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarını uranyum karşılığında teslim almayı kabul etti. ABD Başkanı ise bu iddiayı reddeti.

Nitekim İran için önemli bir başka madde, Lübnan'daki savaştı. İsrail'in Hizbullahı yok etme kısvesi altında Lübnan'a bomba yağdırması ateşkesi tehlikeye atmıştı.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da şaşırtarak 'İsrail'e Lübnan'ı vurmayı yasakladığını' duyurması bu soruna çözüm oldu. Bunun üzerine İran Hürmüz Boğazı'nı açtı.

Nitekim İran, Hürmüz Boğazı'nın İran kontrolünde kaldığının altını da çizdi. Abluka kalkana kadar kontrolün devam edeceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları açıklamasında "Hürmüz Boğazı, ateşkes öncesindeki durumuna geri döndü ve İran Devrim Muhafızları'nın sıkı kontrolü altında; ABD ablukasını kaldırana kadar da bu durum devam edecek" denildi.

TRUMP TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Trump anlaşmanın sağlanamaması halinde savaşın devam edeceğini belirtti. Başkanlık uçağı Air Force 1'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump Çarşamba'ya kadar anlaşma olmazsa saldırılara devam edebileceklerini belirtti.

Trump, "Anlaşma yapmazsak, nükleer tozu başka bir biçimde — çok daha tehditkar bir biçimde — ele geçireceğiz" diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşma hakkında yaptığı yalanlamalara da değinen Trump "Başka şeyler söylemek zorundalar çünkü memnun etmeleri gereken insanlar var. Ben sadece olanı olduğu gibi söylüyorum" diye konuştu.

Son sorunların da çözümlmesiyle gelecek görüşmelerde nihai bir barışın sağlanması bekleniyor.