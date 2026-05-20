Yangın, saat 22.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada’daki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı durumdaki tamirhanenin garajında park halinde bulunan TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki iş yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

Yangın sonrası TIR kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.