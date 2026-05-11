Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,4 milyar vatandaşına düğünler için altın almaktan kaçınmaları, evden çalışma düzenine geçmeleri ve ulaşımda toplu taşımayı tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

İran savaşı sebebiyle hızla artan enerji maliyetleri, Hindistan ekonomisi üzerinde döviz rezervi baskısını artırmaya devam ediyor. Hükümet, akaryakıt tasarrufundan ithalat kısıtlamalarına kadar bir dizi acil durum önlemini devreye aldı.

ENERJİ MALİYETLERİ HİNDİSTAN EKONOMİ ÖNLEMLERİ KAPSAMINI GENİŞLETİYOR

Modi, pazar günü yaptığı açıklamada, COVID-19 pandemisi döneminde uygulanan evden çalışma ve çevrimiçi toplantı modellerine geri dönülmesini istedi. Vatandaşların mümkün olan her yerde araç paylaşımı yapması ve kamu ulaşım araçlarını kullanması gerektiğini vurguladı.

Mevcut konjonktürde döviz rezervlerinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirten Modi, zorunlu olmayan seyahatlerin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Hindistan ekonomisi için önemli bir ithalat kalemi olan altın alımının durdurulması, dış ticaret açığının dengelenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başbakan, çiftçilerden kimyasal gübre kullanımını yarıya indirmelerini ve ailelerden yemeklik yağ tüketimini azaltmalarını talep etti. Elektrikli araçların benimsenmesi sürecinin hızlandırılması da Hindistan ekonomi önlemleri paketinin temel unsurları arasında yer alıyor.

GÜNEY ASYA ÜLKELERİ ENERJİ SÜBVANSİYONLARI ENDENİ İLE RİSK ALTINDA

Asya genelindeki hükümetler, devam eden enerji krizinin ekonomik etkilerini hafifletmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye kesintileri nedeniyle bölgeye yapılan ham petrol ithalatı Nisan ayında keskin bir düşüş gösterdi.

Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka ekonomileri, devlet sübvansiyonlu enerji sistemlerine olan aşırı bağımlılıkları nedeniyle en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor.

Pakistan'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını güvence altına almak için savaş öncesi piyasa oranlarının yaklaşık 30 milyon dolar üzerinde ödeme yaptığı bildirildi.

S&P Global analistleri, bu ülkelerin kaynaklarının büyük bir kısmını yerel enerji işletmelerini desteklemek için kullandığını belirtiyor. Tüketicileri fiyat şoklarından koruma çabası, kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırarak ekonomik kırılganlığı tetikliyor.

ASYA PAZARUNDA RUS PETROLÜNE OLAN TALEP ARTTI

Endonezya, Afrika ve Latin Amerika'dan petrol tedarik etme arayışına girerken yıl sonuna kadar Rusya'dan 150 milyon varil petrol almayı planlıyor.

Vietnam, Tayland ve Filipinler gibi ülkeler de arz kıtlığını gidermek amacıyla aktif olarak Rus petrolüne yönelmiş durumda.

Rusya Başbakan Yardımcısı, Laos'a ilk petrol ürünü sevkiyatını gerçekleştirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Petrol ihtiyacının %95'ini Orta Doğu'dan karşılayan Japonya ise tedarik rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. ABD'den yapılan sevkiyatların Körfez bölgesine kıyasla iki kat daha uzun sürmesi, Japonya için nakliye maliyetlerinin artmasına neden oluyor.

Küresel enerji piyasalarındaki bu değişim, Asya ülkelerinin enerji arz güvenliğini sağlamak için geleneksel tedarik zincirlerini terk ederek alternatif maliyetli rotalara ve siyasi riskli ortaklıklara yöneldiğini gösteriyor.

DAHA ÖNCE DE FARKLI BİR ADIM ATMIŞTI

SEBI’nin yeni düzenlemesi ile fonların değerlemeleri artık Hindistan iç piyasasındaki fiyat hareketlerini yansıtacak. Bu karar kısa vadede Hindistan piyasasında fiyatların küresel piyasa fiyatlarından ayrışmasına neden olabilir.