Google, arama motoru algoritmalarını her zaman bir sır gibi sakladı. Ancak son dönemde özellikle Google Discover ve Google News’teki trafik düşüşleri, bu gizemin giderek daha fazla tartışılmasına yol açtı. Yapay zekanın daha fazla devreye girmesiyle hızlanan algoritma güncellemeleri, web siteleri için tahmin edilemez bir süreci beraberinde getirdi.

CNBC-E tarafından aktarılan habere göre 2024 yılında iki büyük çekirdek güncellemesi yapan Google, Ağustos ayında arama trafiğindeki çakılmalarla ilgili dört gün boyunca yaşanan sorunları kabul etmiş ve ardından sorunun çözüldüğünü açıklamıştı. Ancak Kasım ve Aralık 2024’te gelen yeni güncellemeler, toparlanmaya başlayan siteleri tekrar dibe çekti. Özellikle ABD Başkanlık Seçimleri sürecinde yaşanan bu algoritma değişimleri, Avrupa’nın en büyük haber siteleri için bile büyük bir soru işaretine dönüştü.

BASINDAN GOOGLE'A TOPLU DAVA YOLDA

2025’in ilk aylarında trafikler toparlanmaya başlamışken, Ocak ayının son haftasından itibaren gelen ani düşüşler, dünya genelinde “Google duyurulmamış bir çekirdek algoritma güncellemesi mi yaptı?” sorularını gündeme getirdi. Almanya, İngiltere ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkedeki yayıncılar, büyük trafik kayıpları yaşandığını rapor ediyor.

En büyük eleştiri ise Google’ın güncellemeleri üç ayda bir yapmak yerine artık ayda bire düşürmesi ve bu sürecin özellikle reklam gelirleriyle ayakta duran yayıncılar için büyük zararlar doğurması. Bu değişiklikler, medya kuruluşlarını büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Türkiye’de ise medya sektörü, bu değişikliklere karşı dava açmaya hazırlanıyor.

BAKAN 'DESTEKLERİZ' DEDİ

Türkiye’deki haber sitelerinin Google Discover ve Google News’ten aldığı trafikte, 3-4 Mart 2025’te kısa süreli bir hareketlilik görülse de, 5 Mart itibarıyla trafikler yeniden çakıldı. Google’ın resmi algoritma değişiklikleri listesinde hâlâ son olarak Aralık 2024 güncellemesi yer alırken, yeni bir güncelleme duyurusu yapılmadı.

Bu süreçte, Türkiye’deki bazı haber sitelerinin Google’a karşı büyük bir dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan bir röportajda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Google’a dava açın, arkanızdayız” mesajı verdi. Bakanın bu açıklamaları, Türkiye’deki medya kuruluşlarını harekete geçirdi ve büyük ölçekli bir dava için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.