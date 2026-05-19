Liechtenstein Prensi Rudolf von Liechtenstein’ın eşi İlhan Tılsım Tanberk’in, Beşiktaş’taki dairesi nedeniyle kiracısıyla yaşadığı hukuk mücadelesi sonuçlandı. İstanbul’a geldiğinde çocuklarıyla kalacak düzenli bir evi olmadığını belirten Tanberk’in açtığı tahliye davasında mahkeme son kararını verdi.

PRENSES, KİRACISINA DAVA AÇTI

2012 yılında Liechtenstein Prensi Rudolf von Liechtenstein ile İstanbul’da evlenen Türk iş kadını İlhan Tılsım Tanberk, Beşiktaş’taki dairesinde oturan kiracısı Süleyman K.’ya tahliye davası açtı.

''BAŞKA EVİM YOK''

Tanberk, İstanbul’a geldiğinde annesine ait evde geçici olarak kaldığını belirterek, iki çocuğuyla birlikte yaşayabileceği sürekli bir konuta ihtiyaç duyduğunu söyledi. “Başka bir evim yok” diyerek kiracısından daireyi boşaltmasını talep etti.

Kiracı Süleyman K. ise tahliye talebinin gerçek ve samimi olmadığını savundu. Kira yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten kiracı, davanın reddini istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme tarafından incelenen tapu kayıtlarında Tanberk’in kullanımına uygun başka bir konutunun bulunmadığı değerlendirilirken, ihtiyaç gerekçesi kabul edildi. Mahkeme, kiracının evi tahliye etmesine karar verdi.