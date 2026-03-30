Film ve dizi sektörünün televizyonlardan internete doğru kaydığı bu günlerde bir yeni dizi daha gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda beğeniyle izlenen “Prens” ve “Var Bunlar” dizileriyle adından söz ettiren Giray Altınok, yeni projesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İLK VAMPİR DİZİSİ

Şubat ayında çekimlerine başlanan dizi yerli vampir dizisi formatında olması sosyal medyada gündeme geldi.

Kullanıcıların heyecanla beklediği dizinin oyuncu kadrosunda da iddialı isimler yer alıyor.

"Gustav" adlı dizide Giray Altınok’un yanı sıra Haluk Bilginer, Özge Özpirinçci, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu gibi birçok tanınmış isim yer alacak.

Dizinin ne zaman izleyici karşısına çıkacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı