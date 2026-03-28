Batı Şeria’nın Tayasir bölgesinde insan hakları ve basın özgürlüğü bir kez daha hiçe sayıldı! 27 Mart 2026 tarihinde, yasa dışı yerleşimcilerin Filistinli köylülere yönelik baskılarını görüntülemek isteyen CNN ekibi, bölgedeki IDF askerlerinin vahşi müdahalesine maruz kaldı.

CNN muhabiri Jeremy Diamond’ın bizzat paylaştığı dehşet anları, İsrail ordusunun bölgedeki tutumunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

SİLAH ÇEKİP, BOĞAZINI SIKTILAR!

Olayın detayları kan dondurdu: Askerler, Jeremy Diamond ve ekibine uzun namlulu tüfekler doğrultarak onları yere çökmeye zorladı. Müdahale bununla da kalmadı; ekipte görevli foto muhabiri Cyril Theophilos, bir asker tarafından boğazından tutularak (chokehold) sert bir şekilde yere fırlatıldı ve ekipmanına zarar verildi. Yaklaşık 2 saat boyunca alıkonulan basın mensupları, sahadaki baskının boyutunu bizzat yaşayarak kaydetti.

"BURALAR BİZE AİT"

CNN ekibini asıl şoke eden, bir askerle girilen diyalog oldu. Muhabirin bölgenin statüsüne dair sorularına yanıt veren "Meir" isimli asker, "Tüm Batı Şeria İsrail’e ve Yahudi halkına aittir" diyerek ordunun içine sızan yerleşimci ideolojisini açıkça itiraf etti. Diamond, askerlerin bu tavrını "intikam ve mesih kompleksinin bir dışavurumu" olarak yorumladı.

Yaşanan skandalın dünya basınında infial yaratması üzerine İsrail ordusu (IDF) bir açıklama yaparak, "Askerlerin davranışı IDF değerleriyle bağdaşmamaktadır" dedi ve özür diledi. Ancak CNN ve birçok uluslararası basın kuruluşu, bu özrün sahadaki sistematik şiddeti örtbas etmeye yetmediğini, gazetecilerin hedef alınmasının artık bir "rutin" haline geldiğini vurguladı.