Trabzonspor'un Fransız yıldızı Batista Mendy, İspanyol kulüplerinin radarına girmiş durumda. Özellikle Sevilla FC, Trabzonspor’un oyuncu için belirlediği yüksek bonservis talebine rağmen transfer ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor.

İSPANYA’DAN İKİ TALİP VAR

Her transfer döneminde ismi ayrılık ihtimaliyle anılan 25 yaşındaki futbolcu, bu yaz da Trabzonspor’dan ayrılabilir. Ancak Karadeniz temsilcisi, Fransız oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli belirleyerek kulüplerin işini zorlaştırıyor.

İspanya’dan iki kulüp, bu fiyatı dengelemek için uygun bir finansal yapı üzerinde çalışıyor. Bu kulüplerden biri, daha önce de Mendy’yi gündemine alan Sevilla FC.

SÖZLEŞME BİTİMİNE 2 YIL VAR

2023 yazında Angers’tan transfer edilen Mendy, Trabzonspor formasıyla hem orta sahada hem de stoper olarak gösterdiği çok yönlü performansla dikkat çekmişti. Son iki sezonda Türkiye Kupası finaline ulaşan takımın önemli parçalarından biri olan Mendy, sözleşmesinin bitimine iki yıl kala Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sevilla’nın yanı sıra, adları henüz netleşmeyen bir diğer La Liga temsilcisinin de Mendy için temaslarda bulunduğu öğrenildi. Her iki kulüp de oyuncuyu kadrosuna katmak adına, Trabzonspor’un taleplerine uygun yaratıcı bir çözüm arıyor.