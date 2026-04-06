Dünyada eşlerin farklı soyadı taşımasını yasaklayan tek ülke olan Japonya’da, bekarlar ilginç bir çözüm buldu: Sadece kendi soyadını taşıyan kişilerle randevuya çıkmak.

Tokyo’da bir cuma akşamı, bir mekanda bir araya gelen altı yabancının çok özel bir ortak noktası var: Hepsinin soyadı Suzuki. Bu etkinlik, Japonya’nın 1800’lerden kalma tartışmalı Medeni Kanunu’nu delmek değil, onun etrafından dolanmak için düzenlenen bir "tanışma maratonu"nun ilki.

SOYADI DEĞİŞTİRMEMEK İÇİN "AYNI İSİM" ŞARTI

Japonya yasalarına göre evli çiftler aynı soyadını taşımak zorunda. Vakaların %95’inde soyadını değiştiren taraf kadınlar oluyor. Kariyerini, akademik kimliğini veya aile bağlarını korumak isteyen birçok kişi için bu durum evliliğin önünde büyük bir engel teşkil ediyor.

Asuniwa projesinin başlatıcısı Yuka Maruyama, girişimin amacını şöyle açıklıyor:

"İnsanlar soyadlarını değiştirme zorunluluğu yüzünden evlenmekten çekiniyor. Bu sorunu daha görünür kılmak için, halihazırda aynı soyadını paylaşanları eşleştirmek gibi mizahi bir fikir sunduk."

Yapılan araştırmalar, modern Japon toplumunun yasalarla çatıştığını gösteriyor:

%82: İş dünyası lobisi Keidanren’e göre kadın yöneticilerin ayrı soyadı kullanımına desteği.

%46,6: Soyadını değiştirmek istemeyen erkeklerin oranı.

%36,6: Soyadını değiştirmek istemeyen kadınların oranı.

Tek Ülke: Japonya, dünyada bu zorunluluğu sürdüren son ülke konumunda.

Etkinlikte katılımcılar sadece ilk isimlerini kullanıyor, çünkü soyadları zaten masadaki herkesle aynı. Sponsor şirketlerin sağladığı "Suzuki" logolu kekler eşliğinde yapılan sohbetlerde, devlet dairelerinde aynı isim çağrıldığında beş kişinin birden ayağa kalkması gibi ortak anılar "buz kırıcı" görevini görüyor.

33 yaşındaki şirket çalışanı Taisho Suzuki, "Daha önce de randevu etkinliklerine katıldım ama bu çok daha mantıklı. Kendi soyadımdan vazgeçmek istemiyorum ve kadınların da aynı şeyi hissettiğini biliyorum. Başka bir Suzuki ile evlenmek 'güvenli bir seçenek' gibi görünüyor," diyor.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi, Japon hükümetine yasayı değiştirme çağrısında bulunsa da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) geri adım atmıyor.

Muhafazakar argümanlar şunları savunuyor:

Aile Birliği: Farklı soyadlarının geleneksel aile yapısını "zedeleyeceği" iddiası.

Çocukların Durumu: Çocukların hangi soyadını alacağı konusundaki kafa karışıklığı endişesi.

SIRADA KİMLER VAR?

Suzuki buluşması sadece bir başlangıç. Organizatörler yakında Japonya’nın diğer popüler soyadları olan Ito, Tanaka ve ülkenin en yaygın ismi olan Sato için de benzer etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Görünen o ki, yasalar değişene kadar Japon gençleri aşkı "alfabetik uyumda" aramaya devam edecek.