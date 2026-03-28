İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB Davası’nın 11. gününde İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar savunma yaptı. 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın iddianamesinde Avşar, Kirazlı – Halkalı Metrosu ihalesi için fesat karıştırma, rüşvet ve 690 milyon TL kamu zararı oluşturmayla suçlanıyordu. Oysa Avşar savunmasında, projede kamuya önemli tasarruf sağladıklarını anlattı ve “Projede revizyonlar yaptık, fazladan 74 yürüyen merdiveni çıkardık. Böylece toplam tasarruf 15.5 milyar TL’yi buldu. Diğer 8 proje ile bu tasarrufun toplam 56 milyar TL’yi geçti” dedi.

Ceyhun Avşar, Ekrem İmamoğlu’yla yakın çalışıyordu.

MİLYARLARI GÖMDÜLER

Avşar, İstanbul Valiliği’nin Mart 2025 tarihli raporuyla ihalede fesat unsuru bulunmadığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da süreci onayladığını da aktardı. Avşar, şöyle dedi: “Bugüne kadar bu ülkede yanlış yolculuk verisiyle, yanlış fizibilitelerle, yanlış güzergahlarla, yanlış inşaatlarla, yanlış işletmelerle yüzlerce milyar TL yer altına gömüldü. Biz ‘Bununla savaşacağız. Kendimiz dahil herkesle yüzleşeceğiz, bir daha bu memleketin bir kuruşu yer altına gömülmeyecek, bizden öncekiler gibi yapmayacağız’ dedik. Bunu 2025 Şubat’ında bütün raylı sistem camiasına, Tünelcilik Kongresi’nde anlattım ama 3 ay sonra tutuklandık.”