Fenerbahçe'yi 1 sezon çalıştıran ve ardından ülkesinin dev ekiplerinden Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz'de de şampiyonluk sevincinden uzakta. Ligin bitimine 7 hafta kala lider Porto ile üçüncü sıradaki Benfica'nın arasında 7 puan fark bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının kulübündeki geleceği de merak konusu olmuştu.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre kulüp başkanı Rui Costa ve Benfica yönetimi, aldıkları ortak kararla Mourinho ile bir sezon daha 'devam' dedi. Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesi ise feshedilmediği takdirde 2027 yazında sona erecek.