İspanya hükümetinin akaryakıtta Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 21’den yüzde 10’a çekme kararı, Fransa sınırında devasa bir fiyat uçurumu yaratarak "yakıt turizmi" akımını başlattı.

Fransa’nın güney bölgelerinde motorin ve benzin fiyatlarının litre başına 2,45 Euro seviyelerine kadar tırmanması, sınır hattındaki sürücüleri depolarını doldurmak için toplu halde İspanya’ya yönelmeye sevk etti.

Özellikle Pyrénées-Orientales bölgesinde yaşayan Fransız vatandaşları, kendi ülkelerindeki fahiş fiyatlar karşısında rotalarını sınırın hemen ötesindeki İspanyol istasyonlarına çevirdi.

İSPANYA'DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Sınırın İspanya tarafında yer alan La Jonquera ve Figueres gibi kentlerde yaşanan yoğunluk, vergi indiriminin pompaya yansıyan doğrudan etkisini gözler önüne seriyor.

Fransa’da motorinin litresi ortalama 2,10 ile 2,41 Euro arasında alıcı bulurken, İspanya’nın Figueres kentinde bu rakamın 1,63 Euro seviyelerine kadar gerilemesi dikkat çekiyor. Benzer şekilde kurşunsuz benzinde de litre başına yaklaşık 70 cente varan fiyat avantajı, iki ülke arasındaki ekonomik makasın ne denli açıldığını kanıtlıyor.

İSPANYA'DAN ALINCA 24 EURO TASARRUF YAPTILAR

Artı33'de yer alan habere göre, güncel piyasa verilerine göre, bir Fransız sürücünün sınırın öte yakasında deposunu tam kapasite doldurması durumunda elde ettiği kazanç, depo hacmine göre 20 Euro ile 24 Euro arasında bir tasarruf anlamına geliyor.

Yol masrafları dikkate alınsa dahi, özellikle yüksek hacimli yakıt alımlarında sağlanan bu mali avantaj, yüzlerce sürücünün her gün sınırı geçmesine neden oluyor. Uzmanlar, Fransa’daki yüksek seyreden fiyatlar ve İspanya’daki teşvik edici vergi politikası sürdüğü müddetçe, sınır ticaretindeki bu hareketliliğin artarak devam edeceğini öngörüyor.