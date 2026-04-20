Siyah-beyazlı kulüp, transfer çalışmaları doğrultusunda rotasını Brezilya’ya çevirdi. Brezilya basınından Fabrício Lopes’in aktardığına göre Beşiktaş, Everton Cebolinha ile ilgileniyor. Kara-Kartal devre arasında da Cebolinha ile ilgilenmişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Ayrıca Habere göre, Flamengo bu kez oyuncuyu bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş’ın yanı sıra, bazı Brezilya kulüplerinin de oyuncuya ilgi gösterdiği ifade edildi.

Bu sezon takımıyla 20 maç çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, sol kanatta pozisyonunda oynuyor.