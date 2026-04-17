Ligde pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ilerleyecek olan yönetim, ilk iş kiralık futbolcularla ilgili hamle yapacak.

Siyah-Beyazlıların kadrosunda şu anda kiralık olarak; Cengiz Ünder, Devis Vasguez, El Bilal Toure, Kristijan Asslani ve Jota Silva forma giyiyor. Beklentilerin uzağında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Jota Silva ve Devis Vasguez'le yollar ayrılacak. Asllani ve El Bilal Toure için ise geride kalan 5 maç daha beklenecek.

CENGİZ ÜNDER HAMLESİ

Siyah-Beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan olan Cengiz Ünder için ise en büyük sorun opsiyon maddesi. Yönetimin, Yalçın'ın talebi doğrultusunda sarı-lacivertlilerle yeniden görüşme yapacağı öğrenilidi. Daha düşük bir bonservis bedeliyle oyuncunun takımda kalma ihtimali yüksek görülüyor. Ancak bu talebin kabul görmemesi halinde Beşiktaş’ın 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade ediliyor.