Ara transferde Beşiktaş'a transfer olduğundan beri her 134 dakikaya bir gol sığdıran Hyeon-gyu Oh, İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham'ın yakın takibine girdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ilk geldiğinde futbol otoritelerinin burun kıvırdığı ve 'yedek olur' dediği 25 yaşındaki golcü, performansıyla ters köşe yaptı. Siyah-Beyazlıların Belçika ekibi Genk'ten 14 milyon euroya kadrosuna kattığı Oh, sahada kaldığı her 134 dakikaya bir gol sığdırmayı başardı.

DÜNYA KUPASI VİTRİNİ OLACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Beşiktaş'ın büyük umutlar bağladığı futbolculardan biri de Oh. Güney Kore Milli Takımı'nın kilit unsurlarından olan 25 yaşındaki santrforun turnuvada sergileyeceği performansa göre piyasa değerini katlama ihtimali dahi bulunuyor.

GELİR GELMEZ GOLLERİNE BAŞLADI

Beşiktaş'ta ilk maçına Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor karşısında çıkan ve 1 gol atıp 1 de penaltı aldıran Oh, sonraki haftada oynanan Başakşehir maçında da 1 gol ve 1 asistle oynadı. Göztepe, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u (2) da boş geçmeyen Güney Koreli santrfor, ligde 9 maçta 6 gol ve 1 asistlik skor katkısına ulaştı. Türkiye Kupası'nda Çaykur Rize karşısında sahada kaldığı 45 dakikayı ise 1 golle taçlandırdı. Performansıyla dikkat çeken golcünün Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 15 milyon euro...