Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva, bu sezon Siyah-Beyazlı ekibin dakika/skor katkısı olarak en verimli ismi oldu. Beklediği süreleri alamayan Portekizli hücumcu ile yol ayrılığına gelindi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rize deplasmanında yine golünü atan Jota'nın opsiyonu kullanılmayacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sabaha karşı ülkesi Portekiz'e dönecek.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 575 dakika süre alan Jota Silva, 5 gol ve 1 asistle oynadı. Portekizli hücumcu, her 115 dakikaya 1 gol sığdırarak bu alanda takımının en verimli oyuncusu oldu.