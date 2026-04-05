Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından önemi artan karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta da durumu merak edilen El Bilal Toure'den sıcak haber geldi.
Sakatlığının ardından hafta içinde takımla çalışmalara başlayan El Bilal Toure'nin Fenerbahçe derbisinde kadroda olup olmayacağı merak konusuydu.
TRT Spor'daki habere göre 24 yaşındaki hücumcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla takımının Sarı-Lacivertliler ile oynayacağı derbinin kadrosunda yer almadı.
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 18 maça çıkan El Bilal Toure, 6 gol ve 5 asistle takımın skorer isimlerinden oldu.