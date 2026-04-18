Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kanat pozisyonu için aradığı ismi İtalya’da buldu. Siyah-beyazlılar, Inter’in Brezilyalı yıldızı Luis Henrique'ye kanca attı. Kış transfer döneminde de gündeme gelen 24 yaşındaki sağ kanat için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor. 2030'a kadar kontratı bulunan Henrique takviyesine Sergen Yalçın da onay vermiş durumda. Kanatların yanı sıra ikinci forvet pozisyonunda da görev yapan sambacı, hızlanması ve dribbling yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.