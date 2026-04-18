Ara transferde adeta yeniden yapılanan Beşiktaş; kadrosunu Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Devis Vasquez ve Hyeon-gyu Oh gibi isimlerle güçlendirdi.

Siyah-Beyazlıların ara transferdeki hamlelerinden şimdiye kadar gösterdiği performansla en büyük patlama yapması beklenen isim ise Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh oldu. Beşiktaş adına Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 10 maça çıkan Oh, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

EN PAHALI TRANSFER 30 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar da 25 yaşındaki Güney Koreli santrfor için rekor bir beklenti içine girdi. Beşiktaş; İngiltere'den Tottenham'ın ciddi şekilde talip olduğu dillendirilen Oh için beklentisini 40 milyon euro olarak belirledi. 2026 Dünya Kupası'nın ardından oyuncusunun değerini katlayacağını düşünen Siyah-Beyazlılar, bu rakamı kulübe sokabilmesi halinde Oh, Süper Lig'den giden en pahalı oyuncu unvanını elde edecek.

Şimdiye dek Süper Lig'den transfer yapan oyuncular arasında en çok bonservis ödenen isimler Ferdi Kadıoğlu (30 milyon euro, Brighton), Sacha Boey (30 milyon euro, Bayern Münih) ve Arda Güler (28 milyon euro, Real Madrid) oldu.