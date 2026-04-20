Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı. Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde sakatlık geçiren Wilfred Ndidi, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Beşiktaş, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.