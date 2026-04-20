Kaza, 7 Nisan Salı günü saat 23.15 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Sarıyer istikametinde ilerleyen 34 BG 595 plakalı otomobili kullanan Berkay G., yolun karşısına geçmeye çalışan Fatıma Zümra Karabulut ile arkadaşı Serhat Ş.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki arkadaş yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karabulut’a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Kalbinin durduğu belirlenen genç kız için yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Kalp ritminin yeniden sağlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karabulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesinin Başakşehir’de toprağa verildiği öğrenildi. Kazada yaralanan Serhat Ş.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve bacaklarında kırıklar bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Berkay G.’nin yapılan kontrollerde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “taksirle öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.