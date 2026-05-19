Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Serdal Adalı, “Acil çağrı” düğmesine bastı. Tesislerden ayrılmayan Adalı, tüm yöneticileri toplantıya çağırdı. Toplantıda yeni teknik direktör konusu masaya yatırıldı.
Yabancı bir hocayla çalışmak isteyen Kartal’ın başkanı, PAOK’un hocası Razvan Lucescu, Crystal Palace’tan Olivier Glasner ve Frankfurt’tan Dino Toppmöller isimlerini masaya yatırdı. Yönetimin çoğunluğu yerli hocadan yana olduklarını belirtip Arda Turan’ı hedef gösterdi. Turan’ın Shakhtar Donetsk’teki başarısı siyah-beyazlıların iştahını kabartmış durumda.