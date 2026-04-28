Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sahasında Karagümrük’ü konuk etti. Mücadele golsüz sona erdi. Gecenin öne çıkan gelişmesi ise siyah-beyazlı taraftarların, günlerdir Ankara’da direnişte olan maden işçilerine verdiği destek oldu. Karşılaşmanın golsüz sona erdiği anlarda, Beşiktaş tribünlerinden futbolun ötesine geçen mesajlar yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Eskişehir’de Doruk Madencilik’te hak arayışıyla direnişe geçen ve açlık grevine başlayan maden işçilerine destek verdi. Dolmabahçe’de yankılanan tezahüratlarda ekonomik adaletsizlik ve işçilerin yaşadığı zorluklar vurgulandı. Binlerce taraftar, “Meclis'te oturun, pirzola bedava, maden işçileri açlıkla baş başa” sloganlarıyla hem tepki gösterdi hem de işçilerin sesi oldu.

