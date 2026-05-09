Beşiktaş'ta tribünlerin yönetim, takım ve Sergen Yalçın'a yönelik tepkisi devam ediyor. Hafta içi kupadan elendikten sonra Yalçın ve yönetimi istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlar tepkisini Trabzonspor maçında da sürdürdü.

Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcular ısınmak için sahaya çıktığında 'Herkes sussun' tezahüratı yaparak stadı sessizliğe davet etti. Sergen Yalçın'ın ismi anons edildiğinde ise ıslıklandı. Taraftarlar ayrıca hiçbir oyuncuyu üçlü çektirmek için tribünlere çağırmadı.

Öte yandan taraftarlar karşılaşmanın ilk 5 dakikasını sırtını dönerek takip etti. Çarşı grubu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız. Bu tepki; Beşiktaş’ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur. Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir.’’