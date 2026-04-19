Napoli'nin 2024-25'te Chelsea'den 30.7 milyon euroya kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde zor günler geçiriyor. Sakatlık sorunlarının ardından eski performansından uzaklaşan golcü futbolcu için Napoli'de bir gelecek görünmüyor.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe de şimdiye dek bonservisine 370 milyon euro para saçılan Lukaku'nun transferi için karşı karşıya geldi. İlk transfer hedefi yıldız bir golcü olan Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli Oh'u tecrübeli bir isimle desteklemek isteyen Siyah-Beyazlılarla aynı isme yöneldi.

Öte yandan Süper Lig devlerinin bu transfer yarışında yalnız olmadıkları belirtildi... Haberde; Milan ve bazı Fransız ekiplerinin de Lukaku'ya talip olduğu ifade edildi.

TEK SEFERDE 113 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bonservisine şimdiye dek toplamda 370 milyon euro ödenen Lukaku, en büyük transferini 2021-22 sezonunda Inter'den İngiliz devi Chelsea'ye geçerken yaptı. İngilizler, Inter'e Lukaku için 113 milyon euroyu tek seferde ödedi.

Transfer geçmişi ise şöyle:

2011-12 Anderlecht - Chelsea: 15 milyon euro

2014-15 Chelsea - Everton: 35.36 milyon euro

2017-18 Everton - Manchester United: 84.7 milyon euro

2019-20 Manchester United - Inter: 74 milyon euro

2021-22 Inter - Chelsea: 113 milyon euro

2024-25 Chelsea - Napoli: 30.7 milyon euro

*Kiralama bedelleri dahil edilmemiştir.

Bu sezon sakatlıkları ve teknik ekiple anlaşmazlıkları nedeniyle Napoli'de 7 maça çıkıp 64 dakika sahada kalan Lukaku, 1 gollük skor katkısı verdi.