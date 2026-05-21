Normal sezonu Fenerbahçe ile eşit puanda tamamlayarak lig aşamasında başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş GAIN'de iki ABD'li yıldızın Bodrum tatili skandala neden oldu.



Lüks bir yat kiralayarak 15-16 Mayıs tarihlerinde Bodrum koylarını dolaşmak için tatile çıkan Mathews ve Datson, tekneye sevgilileri Hayley Collimore ve Allie Perry ile birlikte geldi.





18 BİN TL BORÇ TAKIP KAÇTILAR



Sabah'taki habere göre ilk önce Bodrum'daki lüks otellerden birinde konaklayan çiftler, daha sonra tatillerini sürdürmek için kiraladıkları tekneye geçti. Cennet Koyu'na giden ekip, burada lüks müşterilere hizmet veren bir marketten teknelerine getirmeleri için en pahalısından üç şişe içki istedi. Marketin teknesi hemen siparişi getirdi.





İki basketçi, 18 bin liralık hesabı tekneden inerken markete ödeme sözü verdi. Ancak aradan geçen sürede defalarca aranmalarına rağmen hâlâ ödeme yapmadıkları ve telefonlara geri dönmedikleri öğrenildi.