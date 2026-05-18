'TECLA' adı verilen yapı, İtalyan mimarlık stüdyosu Mario Cucinella Architects ile WASP şirketinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Projede kullanılan ana malzeme ise doğrudan inşaat alanından çıkarılan doğal toprak ve kil karışımı oldu.

EVİ DEV YAZICI İNŞA ETTİ

Yapının üretiminde aynı anda çalışan iki büyük 3D yazıcı kullanıldı. Katman katman ilerleyen sistem, özel kil karışımını üst üste yerleştirerek duvarları oluşturdu.

Yuvarlak hatlara sahip yapının tasarımı da dikkat çekti. Uzmanlara göre kubbemsi form sayesinde hem daha güçlü dayanıklılık hem de doğal yalıtım sağlandı

BETON VE TUĞLA KULLANILMADI

Projede klasik inşaat malzemeleri yerine tamamen doğal içerikler tercih edildi. Araştırmacılar, yerel toprak kullanımının hem maliyeti düşürdüğünü hem de karbon salımını azaltabileceğini belirtiyor.

Evde yaşam alanı, yatak bölümü ve temel mutfak alanı bulunuyor. Yapının özellikle sürdürülebilir ve düşük maliyetli konut projeleri için örnek oluşturabileceği ifade ediliyor.

GELECEĞİN EVİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Mimarlar, doğal malzemelerle üretilen 3D baskı evlerin gelecekte afet bölgelerinde veya düşük maliyetli konut ihtiyacında kullanılabileceğini düşünüyor.

Proje, çevre dostu yapısı ve sıra dışı üretim yöntemi nedeniyle dünya genelinde dikkat çeken mimari çalışmalar arasında gösteriliyor.