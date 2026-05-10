İran-ABD savaşı devam ederken Arçelik CEO’su Can Dinçer, savaşın beyaz eşya sektörünü olumsuz etkilemediğini söyledi.

Bununla birlikte beyaz eşya sektöründe hem iç pazar hem de ihracat için kamu desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Dinçer, iç piyasada özellikle taksit sayısında yapılacak artışın satışlara olumlu yansıyacağını belirtti. Beyaz eşya sektörüne ilişkin gelişmeleri anlatan Can Dinçer, yılın ilk aylarında pazarda sınırlı bir daralma yaşandığını ancak mart verileriyle toparlanma sinyalleri görüldüğünü söyledi.

Arçelik, 1993 yılından bu yana faaliyette olan Ankara’daki fabrikasında yapay zeka destekli bulaşık makinesi üretti.

‘DESTEK GEREKLİ’

Sektörün daha fazla kamu desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Dinçer “Satın alma gücü düşen ülkelerde taksit sayısı en önemli kaldıraç etkisi oluyor. Taksit sayısı arttıkça satışlar da artacaktır. Beyaz eşyada desteğe daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.