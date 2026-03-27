Washington’da sular durulmuyor, Beyaz Saray koridorlarında tansiyon hiç düşmüyor! Trump yönetiminin iç dengeleri üzerine soru sormaya çalışan RealClearPolitics muhabiri Philip Wegmann, Başkan Yardımcısı JD Vance’in sert kayasına çarptı. 16 Mart 2026 tarihinde Oval Ofis’te gerçekleşen basın buluşması, bir anda "gazeteci haşlama" seansına dönüştü.

“ARAMIZA NİFAK SOKMAYA ÇALIŞIYORSUN!”

Muhabirin, yönetim içindeki fikir ayrılıklarına dair imalı sorusuna öfkelenen Vance, doğrudan ismiyle hitap ederek muhabiri hedef aldı:

"Phil, ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorsun! Beni ve Başkanı birbirimize düşürmeye çalışıyorsun ama buna gücün yetmez. Başkanla aramı açamazsın!"

ESKİ BAŞKANLARA ‘APTAL’ GÖNDERMESİ

Hızını alamayan JD Vance, Donald Trump’ı överken geçmiş dönemdeki isimleri ise adeta yerin dibine soktu. Trump yönetiminin farkını vurgulayan Vance, şu sözlerle tarihe geçecek bir polemiğe imza attı:

"Arada çok büyük bir fark var: Bizim şu an akıllı bir başkanımız var. Geçmişte ise sadece aptal başkanlar vardı!" ###

SOSYAL MEDYA BU ‘AYARI’ KONUŞUYOR

Olay anına ait görüntüler, X (Twitter) platformunda yeniden viral oldu. Milyonlarca kez izlenen videoda Vance’in tavrı, Trump destekçileri tarafından "medyaya had bildirme" olarak alkışlanırken, muhalif kanat ise "basın özgürlüğüne darbe" eleştirilerinde bulundu.