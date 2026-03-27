Biden'ın eşinin koruma ekibindeki Gizli Servis ajanının kazara kendini vurduğu belirtildi. Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Gizli Servis, havalimanındaki kazayı doğruladı.

Gizli Servis Sözcüsü Nate Herring, ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın koruma ekibinde görevli bir Gizli Servis ajanının cuma sabahı Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda kazara kendini vurduğunu belirtti.

"Görev başındaki bir ABD Gizli Servisi özel ajanı, görev silahını kullanırken meydana gelen bir dikkatsizlik sonucu hayati tehlike arz etmeyen bir yaralanma geçirdi." ifadesini kullanan Herring, olayda başka kimsenin yaralanmadığını ve yakındaki bir hastaneye kaldırılan ajanın durumunun iyi olduğunu bildirdi.