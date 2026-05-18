Şehirlerarası ulaşım fiyatları, bu bayramda da cep yakarken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs fiyatlarının ulaştığı fahiş seviyeler hem vatandaşı hem esnafı vurdu.

İstanbul’dan Van’a gitmek isteyen 5 kişilik bir ailenin sadece gidiş dönüş maliyetinin 35 bin TL’yi bulduğunu kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bakanlığın ulaşım politikalarını eleştirerek, “Vatandaşımız bayramda bir nefes almak, ailesine kavuşmak istiyor ancak ulaşım maliyetleri seyahat özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırmıştır. Bu tablo, asgari ücretliyi ve emekliyi memleketine gitmekten vazgeçirip evine hapsetmek demektir” ifadelerini kullandı.

EDİRNE 7 BİN, RİZE 18.500 TL

Bayram öncesinde konuyu Meclis gündemine taşıyan İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlamasıyla verdiği soru önergesinde hem yol maliyetlerine hem de bilet fiyatlarına dikkat çekti. “İstanbul’dan Edirne’ye gitmek bile bir aileye 7 bin liraya mal olurken, Muğla 14 bin, Rize ise 18 bin 500 lira seviyesinde. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir yurttaşın Van için talep edilen 35 bin lirayı karşılaması imkansız. İnsanlarımız artık tatil planı değil, hayatta kalma planı yapıyor. İstanbul içerisinde bile bir yerden bir yere gitmek zorlaşmışken, Anadolu’ya seyahat artık lüks haline gelmiştir” ifadelerini kullanan İlgezdi, sektördeki maliyetlere de dikkat çekti.

Sektörün en büyük gider kalemi olan mazotun 80 liraya dayandığını, bir otobüsün yıllık trafik sigortasının 200 bin lirayı bulduğunu aktaran İlgezdi, “Yıllık MTV ödemesi 56 bin liraya ulaştı” dedi.

Otogar giriş ücreti 2.500 TL

Otogar giriş ücretlerinin bizzat Bakanlık tarafından belirlendiğine dikkat çeken Gamze Akkuş İlgezdi, “Giriş ücretleri 500-2.500 lira arasında. İşletmeciler her 30-40 bin kilometrede bir 25 bin lira bakım masrafı yapmak zorunda. Bir adet lastiğin fiyatı 17 bin lira. Bayramda gidişlerin dolu, dönüşlerin boş olması maliyet yükünü daha da ağırlaştırmakta” dedi. İlgezdi, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na, yoksul vatandaşa ulaşım desteği veya işletmelere ticari yakıt desteği verilip verilmeyeceğini sordu.