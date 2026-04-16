Bulgaristan’ın Türkiye sınırında bulunan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 128 bin Euro’yu aşan 1,7 kilogramdan fazla kaçak altın ele geçirildi. 13 Nisan 2026 tarihinde Hollanda’dan Türkiye’ye gitmek üzere gümrük sahasına gelen Türk plakalı bir tır, sürücünün beyan ettiği yasal yüke rağmen risk analizleri çerçevesinde detaylı aramaya tabi tutuldu.

Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz incelemeleri sonucunda, aracın direksiyon kapağının altında bulunan fabrika boşluğuna gizlenmiş bir paket tespit edildi. Paketin içerisinden çıkan döküm metalin yapılan analizler sonucunda 14 ayar altın olduğu anlaşıldı.

Artı33'de yer alan habere göre, uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, ele geçirilen altının toplam ağırlığının 1707,97 gram, maddi değerinin ise tam olarak 128 bin 815 Euro (6 milyon 775 bin TL) olduğu kayıtlara geçti.

Olayın ardından Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, yetkililer sınır hattındaki güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Bu operasyondan yalnızca on gün önce aynı sınır kapısında yaklaşık 100 bin Euro değerinde altın külçesi ve takının daha ele geçirildiği hatırlatıldı.

Art arda gerçekleşen bu yakalamalar, gümrük yetkililerinin kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardığını bir kez daha gözler önüne serdi.