Japonya’da geçen yıl yaşanan tarihi "ayı kabusu" 2026’da da hız kesmeden devam ediyor. Ülkede yılın ilk ölümcül saldırısı resmen doğrulanırken, peş peşe gelen yeni kurbanlar kırsal bölgelerde büyük bir paniğe yol açtı.

AYI SALDIRILARI BAŞLADI

Geçtiğimiz yılı rekor ölümlerle kapatan Japonya, yeni bahar dönemine de korkunç haberlerle başladı. Japonya Çevre Bakanlığı, Iwate eyaletinde 21 Nisan'da hayatını kaybeden 55 yaşındaki bir kadının ölüm nedeninin ayı saldırısı olduğunu resmen onayladı. Bu vaka, 2026 yılının "ilk resmi ayı saldırısı ölümü" olarak kayıtlara geçti.

ŞEHRİN İÇİNDE ORMANLIK ALANLARDAN İHBARLAR GELDİ

Resmi doğrulamanın hemen ardından ülkenin farklı noktalarından yeni acı haberler gelmeye devam ediyor:

Yamagata Eyaleti: Sakata bölgesinde 78 yaşındaki bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde görülen bir ayı, yerel avcılar tarafından itlaf edildi.

Hachimantai Bölgesi: 69 yaşındaki bir kadın, evinin çok yakınındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Polis raporlarına göre kurbanların ortak noktası, bölge halkı için geleneksel bir aktivite olan yabani bitki toplamak için ormana gitmiş olmaları. Cesetlerdeki derin yara izleri, saldırıların arkasında yine ayıların olduğu şüphesini güçlendiriyor.

GEÇEN YILIN KORKUTAN BİLANÇOSU

Japonya'da ayı saldırıları artık münferit olaylar olmaktan çıkıp bir güvenlik krizine dönüşmüş durumda. Bakanlık verilerine göre, 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki mali yıl, "en kanlı dönem" olarak tarihe geçti:

Ölü Sayısı: 13 (Bir önceki yıl bu sayı sadece 3'tü).

Yaralı Sayısı: 225 (Bir önceki yıl 82 yaralı vardı).

AYILAR NEDEN SALDIRMAYA BAŞLADI

Uzmanlar, kırsal nüfusun azalması ve terk edilen tarım arazilerinin ayıların yaşam alanlarıyla iç içe geçmesinin bu artışta etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca yabani meyvelerin azaldığı dönemlerde ayılar, yiyecek aramak için yerleşim yerlerine ve insanların sık kullandığı orman sınırlarına kadar iniyor.

Japon hükümeti, artan saldırılar üzerine ayı türlerini "kontrol edilmesi gereken zararlılar" listesine almayı ve avlanma kurallarını esnetmeyi tartışıyor. Doğaseverler ile güvenlik yanlıları arasındaki bu tartışma, 2026'nın en sıcak gündemlerinden biri olmaya aday.