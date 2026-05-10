1970'li yıllarda çok sayıda Yeşilçam filminde hayat verdiği 'Sezercik' karakteri ile ünlenen dönemin en popüler çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, peş peşe yargılandığı davalar nedeniyle birçok kez cezaevine girmişti.



DEFALARCA KEZ HAPSE GİRDİ



24 Ocak 2007'de polislerle çatışan İnanoğlu, gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış ve 6 ay cezaevinde yatmıştı. 2015 yılında yeniden tutuklanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan İnanoğlu, 2017 yılında eşinin aldırdığı 'dokunulmazlık' kararını ihlal etmesi nedeniyle gözetim hapsine tutulmuştu.





Dört kez evlenen ve boşanan İnanoğlu hakkında basına yansıyan son haberlerde, 2023 yılında karıştığı bir 'sahte senet' soruşturması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği yer alırken, tahliyesinin ardından gözlerden uzak yaşayan İnanoğlu'nun son hali takipçilerini şaşırttı.





GÖRENLER TANIYAMIYOR



Çocukken hafızalara kazınan görüntüsünün aksine yaşlanmış ve kilo almış görüntüsüyle Yeşilçam izleyicilerini şaşkına çeviren İnanoğlu, son tahliyesinin ardından tamamen sessizliğe bürünmüş durumda.



Oyunculuğunun yanı sıra bir dönem film yapımcısı olarak sektörde yer alan İnanoğlu'nun şu anda yaptığı meslek ise bilinmiyor.