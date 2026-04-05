"Kaya" lakabıyla bilinen ve 1963 yılından bu yana müze olarak hizmet veren tarihi tesisin, "son teknoloji ürünü ve yüksek güvenlikli" bir hapishane olarak yeniden inşa edilmesi öngörülüyor. Başkan Trump, geçtiğimiz yıl sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada; Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak Alcatraz'ın kapasitesinin genişletileceğini ve tesiste "Amerika'nın en tehlikeli ve şiddet yanlısı suçlularının" barındırılacağını ifade etmişti.

SİYASİ KANATTA "BÜTÇE İSRAFI" TARTIŞMASI

Trump yönetiminin bu hamlesi, başta Kaliforniyalı siyasetçiler olmak üzere geniş bir kesimin tepkisine yol açtı. ABD Temsilciler Meclisi eski sözcüsü Nancy Pelosi, bütçe teklifini "mantık dışı" olarak nitelendirerek projenin vergi mükelleflerinin parasını israf etmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini savundu. Pelosi, ikonik bir turizm merkezinin kapatılarak cezaevine dönüştürülmesinin San Francisco ekonomisine de zarar vereceğini belirtti.

TOPLAM TALEP 1,7 MİLYAR DOLAR

Milli Park Servisi verilerine göre, Alcatraz Adası günümüzde turistik bir cazibe merkezi olarak yıllık yaklaşık 60 milyon dolar gelir sağlıyor. Uzmanlar, adada halihazırda akan su ve kanalizasyon altyapısının bulunmadığına, tüm lojistik ikmalin yalnızca teknelerle sağlanabildiğine dikkat çekerek; aktif bir cezaevi işletmenin maliyet ve operasyonel açıdan sürdürülebilirliğini sorguluyor. 152 milyon dolarlık talep, Cezaevleri Bürosu için öngörülen toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım paketinin bir parçasını oluşturuyor.

İnşasına deniz savunma kalesi olarak başlanan Alcatraz, 1930'lu yıllarda federal hapishaneye dönüştürülmüş; Al Capone, Mickey Cohen ve "Makineli Tüfek" Kelly gibi dönemin en azılı suçlularına ev sahipliği yapmıştı. Sinema tarihinde de önemli bir yer tutan mekan; Alcatraz Kuşçusu, Alcatraz'dan Kaçış ve The Rock gibi dünyaca ünlü yapımlara dekor oluşturmuştu. Bütçe teklifinin yasalaşması için ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.