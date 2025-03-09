Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Sivas'ta kadın nüfusu erkekleri geçti.

Sivas’ta Kadın Sayısı Erkeklerden Fazla

2023 yılına kıyasla nüfusu 13 bin 394 kişi azalarak 637 bin 7’ye düşen Sivas’ta, kadın ve erkek nüfusu arasındaki dengede değişim yaşandı. Kentte 317 bin 652 erkek bulunurken, kadın nüfusu 319 bin 355 olarak kaydedildi.

Oransal olarak değerlendirildiğinde, Sivas nüfusunun %49,87’sini erkekler, %50,13’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Bu değişim, bölgedeki demografik yapıda önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor.

Sivas’ta Ortalama Evlilik Yaşı Açıklandı

TÜİK'in raporunda, şehirdeki ilk evlenme yaşına dair istatistiklere de yer verildi. 2024 yılı verilerine göre, Sivas’ta erkeklerin ortalama evlilik yaşı 28, kadınların ise 25,6 olarak belirlendi.

Sivas’ta kadın nüfusunun erkeklerden fazla olması, kentin göç dinamikleri, yaşam beklentisi ve sosyo-ekonomik yapısı açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.