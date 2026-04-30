Los Angeles’ta kariyerine yeni bir yön veren Boran Kuzum, uluslararası bir projeden aldığı teklifin hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi. Oyuncu, uzun bir bekleyişin ardından gelen mesajla birlikte kariyerine ABD’de devam etme kararı aldığını ve bu teklifin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.





“Telefonuma gelen mesajı görünce donup kaldım” sözleriyle o anı anlatan Kuzum, Türkiye’deki şöhretini geride bırakıp Los Angeles’a taşınma kararını da bu süreçte verdiğini belirtti. Daha önce Netflix ABD yapımı bir projede de yer alan oyuncu, bu deneyimin ardından “Big Mistakes” dizisiyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

GÖZÜNÜ GLOBAL PROJELERE ÇEVİRDİ

“50 yaşıma gelip denemediğim için pişman olmak istemedim” diyen oyuncu, global projelerde yer alma hayaliyle Türkiye’deki şöhretini geride bırakıp yeni bir başlangıcı göze aldığını anlattı.





AKSANI OLMASA DA GERİ ADIM ATMADI

Amerikan aksanı olmamasını dezavantaj değil avantaj olarak gördüğünü söyleyen oyuncu, Los Angeles’taki rekabetin yoğunluğuna rağmen geri adım atmadığını belirtti.





MESAJI GÖRÜNCE DONUP KALDI

GQ Middle East'in kapağında yer alan oyuncunun röportajı ilgi gördü. Uzun bir hazırlık ve bekleyiş sürecinin ardından rol teklifini aldığı anı “Telefonuma gelen mesajı görünce donup kaldım” sözleriyle anlatan Kuzum, o an hayatının yönünün değiştiğini söyledi.





KARAKTERİNE TÜRK KÜLTÜRÜNDEN DOKUNUŞLAR EKLEDİ

Romantik rollerle tanınan oyuncu, dizide canlandırdığı sert ve karanlık karakterle konfor alanından çıktığını anlattı:

“Çok bağıran bir karakter, oysa ben hiç bağırmam.” Karaktere Türk kültüründen dokunuşlar ekleyen oyuncu, dizide yer alan “el öpme” sahnesinin de bu yaklaşımın bir parçası olduğunu ifade etti.



