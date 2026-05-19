Hüseyin Gün’ün yurt dışında eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından görevlendirildiğini gösteren belgeyle ilgili tek konuşmayan Fuat Oktay kaldı.

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’ın yargılandığı Casusluk Davası’nın ilk duruşmasında, itirafçı Hüseyin Gün’ün yaptığı savunma gündeme damga vurdu. Dosyada ajanlıkla suçlanan Hüseyin Gün, ajan olmadığını belirtti ve Başbakanlık Eski Müsteşarı Fuat Oktay tarafından görevlendirildiğini gösteren bir belgeyi mahkemeye sundu. Oktay’dan şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, dün Sözcü TV’de, Fuat Oktay’ın danışmanını aradığını belirtti ve “Herhangi bir açıklama yapılmayacağının ifade edildiğini” söyledi.

Terkoğlu şunları söyledi: “Fuat Oktay bir açıklama yapmayacak görünüyor. Eğer bu belge sahte olsaydı, fotomontajla yapılmış olsaydı, yalan olsaydı yarım saat içinde yalanlama gelirdi. Belge sahte olsa Hüseyin Gün için ikinci bir tutuklama gelirdi muhtemelen. Bu sessizliğin, belgenin doğru olduğu ama bazı nedenlerle açıklanamadığı şeklinde algılıyorum. Hüseyin Gün’ün sanki devlet kurumlarıyla daha fazla ilişkisi de varmış intibaına kapıldım. Çünkü Hüseyin Gün’ün kendisi bile yaptığı savunmada, ‘Savcı bana sorduğunda bile devlet terbiyesi gereği bunları açıklamak istemedim. Yani çok konuşmak istemiyorum’ gibi şeyler söyledi.”

Hüseyin Gün tutuklu.

TOKAT MİLLETVEKİLİ SAVUNDU

Bu arada başka bazı gazetecilerin de Fuat Oktay’ın açıklama yapıp yapmayacağını sormak için danışmanlarına ulaştığı, danışmanın “Konuşmayacaklarını” söylerken, bu sözlerinin de bir açıklama olarak kabul edilmemesini istediği ortaya çıktı.

İmzalı yetki belgesi konusu Meclis gündemine taşınınca iddialara dair tek açıklamayı AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan yaptı.

Arslan “Bir şahsın geçmişte belirli görevlerde bulunmuş olması veya belli makamlarla irtibatta olduğunu iddia etmesi ona hukuki denetimden ve ceza soruşturmasından bağışıklık sağlamaz” dedi.

CHP’li Gökhan Günaydın, Arslan’ın “Hüseyin Gün bir devlet görevlisi olarak geçmişte çalışmıştır” iddiasını kabul ettiğini söyledi. Arslan bu tanımlamayı reddetti.

Fuat Oktay

Belgeyi inkar etmedi

Fuat Oktay’ın imzaladığı belge şöyle “Trident Globe Ltd.; G Plus Europe Ltd. ile birlikte; ülke ilişkilerini ve tanıtımını yönlendirme, yönetme ve idare etme konusunda Türk Hükümeti adına tam yetkiye sahiptir. Bu yetkilendirme 1 Mayıs 2017 tarihine kadar geçerlidir.”