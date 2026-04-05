Geçen ay Burcu Güneş’in Demet Akalın’a yönelik sözleri sonrası başlayan tartışma, müzik dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ece Seçkin ve İrem Derici’nin de tartışmaya dahil olmasıyla polemik büyümüştü. Özellikle İrem Derici ve Burcu Güneş arasında zaman zaman küfürlü diyaloglar yaşanmıştı.

BARIŞ HAMLESİ

İrem Derici'den kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Derici, Burcu Güneş'i sosyal medya hesaplarından takip ederek tartışmayı sonlandırma kararı aldı. Derici'nin barış hamlesi kimi takipçileri tarafından alkış alırken kimi takipçilerinden de eleştiri aldı.





''BANA KALBİNİ AÇ GERİSİ KOLAY''

Burcu Güneş, Derici’ye “Bana kalbini aç, gerisi kolay” derken, İrem Derici de “Ölüp gideceğiz, küs kalmak daha mı iyi?” sözleriyle yanıt verdi. Bu beklenmedik barışma, müzik dünyasında uzun süre konuşulacak gibi duruyor ve hayranlar için sürpriz bir gelişme olarak kayda geçti.

''BEN HAKLIYDIM HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜM''

İrem Derici, ''Ben fevri kadınım, geberip gideceğiz, küs mü gideyim. Ben mesaj attım Burcu'ya, başta ben haklıydım. Sonra ben haksız konuma düştüm.'' diye konuştu.

Burcu Güneş, Demet Akalın'a yönelik ''Ne duruş, ne emek, ne kalite olarak kendime yakın görüyorum.'' demişti. Ece Seçkin, Derya Uluğ, Hande Ünsal ve Bengü, Demet Akalın'ı desteklemişti.