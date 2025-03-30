Kripto para piyasası, küresel ekonomik gelişmeler ve ABD'nin para politikaları nedeniyle yüksek oynaklık yaşamaya devam ediyor. Son olarak, açıklanan ABD PCE enflasyon verileri, Bitcoin üzerinde baskı yarattı. Uzmanlara göre, enflasyon artışı Fed’in faiz indirimi kararını geciktirebilir ve bu durum, kripto piyasasında düşüş eğilimini tetikleyebilir.

ARTAN ENFLASYON BITCOIN'İ OLUMSUZ ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak kullandığı PCE enflasyon verileri, şubat ayında yüzde 2,5’e ulaştı. Beklenenden yüksek gelen bu rakamlar, faiz indirim beklentilerini zayıflatarak riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Kripto analistleri, artan enflasyonun Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için olumsuz bir sinyal olabileceğini belirtiyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA YÜKSELEBİLİR

Geçtiğimiz Mart ayındaki FOMC toplantısında faiz oranları sabit tutuldu, ancak önümüzdeki toplantıda olası kesintilere yönelik beklentiler sürüyor. Yatırımcılar, faiz indirimi gerçekleşirse Bitcoin’de yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngörüyor.

BİR HAFTADA YÜZDE 3 DEĞER KAYBETTİ

Ancak şu an piyasada düşüş eğilimi hâkim. Bitcoin fiyatı son bir haftada yüzde 3,3 değer kaybederek 82,4 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Aynı zamanda, altcoin piyasasında da sert düşüşler yaşanıyor. Analist Peter Brandt, Bitcoin’in daha fazla düşüş yaşayarak 65.635 dolara kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Buna rağmen, uzun vadeli projeksiyonlar Bitcoin için hala iyimser bir tablo çiziyor. Piyasa uzmanları, BTC'nin kısa vadede dalgalı seyretse de uzun vadede yükseliş trendini koruyacağını öngörüyor.