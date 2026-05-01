Sanatçu Kayahan’ın yıllardır gündemde olan miras sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının kızı Beste Açar ile üvey annesi İpek Açar arasında zaman zaman kamuoyuna da yansıyan miras anlaşmazlığıyla ilgili açıklama, Kayahan’ın uzun yıllar avukatlığını yapan Özal Oğuz’dan geldi.

MİRAS PAYLAŞIMI DAHA ÖNCE YAPILDI

Kayahan’ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalandığını belirterek, sanatçının mal varlığının bu sözleşme kapsamında paylaştırıldığını açıkladı.

Oğuz, “Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

İPEK AÇAR YASAK HAKKINDAN VAZGEÇTİ

Avukat Oğuz’un açıklamasına göre, İpek Açar evlilik birliği içinde edinilmiş mallardan doğan yüzde 50 oranındaki yasal hakkını kullanmadı. Bu kararla birlikte Kayahan’ın kızlarının mirastan daha yüksek pay almasının önü açıldı.

Oğuz, “İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçmiş, böylelikle Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır” dedi.

TELİF GELİRLERİNDE PAYLAŞIM NETLEŞTİ

Kayahan’ın eserlerinden elde edilen telif gelirlerinin dağılımı da açıklamayla birlikte netlik kazandı. Buna göre sanatçının eserlerinden elde edilen gelirlerin 2/8’lik kısmını İpek Açar, 3/8’lik kısmını kızı Aslı Gönül, kalan 3/8’lik kısmını ise kızı Beste Açar alıyor.

Bu paylaşımın, taraflar arasında yapılan sözleşme doğrultusunda yürürlüğe girdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kayahan’ın mirasıyla ilgili süreç, Beste Açar’ın 2015 yılında babasının imzasının taklit edildiği iddiasıyla başlattığı hukuki girişimlerle gündeme gelmişti. Açar, Kayahan’ın eserlerine ait telif haklarının usulsüz şekilde devredildiğini öne sürerek İpek Açar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Belge incelemeleri kapsamında hazırlanan kriminal raporlarda, bazı evraklarda yer alan imzaların Kayahan’a ait olmadığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Bu iddialar uzun süre kamuoyunda tartışılırken, son açıklamayla birlikte miras paylaşımının geçmişte yapılan sözleşmeyle düzenlendiği ve telif gelirlerinin paylaştırıldığı ortaya çıktı.