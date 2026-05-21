Ev sahibi olmanın ya da yüksek kiraların gündemden düşmediği bugünlerde, inşaat sektöründen hepimizi yakından ilgilendiren bir haber geldi. Dünyanın en büyük tuğla üreticilerinden Wienerberger, fabrikalarını fosil yakıtlar yerine %100 temiz yeşil hidrojenle çalıştırmak için dev bir adım attı. Şirket, bu hamleyle dünyanın ticari ölçekteki ilk hidrojenle çalışan tuğla fabrikasını kurmayı hedefliyor.

Çünkü kilin dayanıklı bir tuğlaya dönüşmesi, fosil yakıtlarla sağlanan devasa bir ısı enerjisi gerektiriyor; bu da sektörü karbon emisyonu azaltımında en zorlu alanlardan biri yapıyor. Projenin en dikkat çekici yönü ise sıfırdan yeni bir tesis kurmak yerine, karbon salınımı yüksek olan mevcut fırınların modernize edilecek olması.

Peki, kilometrelerce uzaktaki bir tuğla fabrikasının dönüşümü, bizim günlük hayatımıza ve cebimize nasıl yansıyacak?

Herkesin aklındaki ilk soru şu: "Tuğla üretim teknolojisi değişirse, ev fiyatları artar mı?"

Tuğla üretimi, kili pişirmek için devasa bir ısı, yani ciddi bir doğalgaz tüketimi gerektiriyor. Doğalgaz fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar doğrudan inşaat maliyetlerine yansıyor. Yeşil hidrojen ilk etapta pahalı bir teknoloji gibi görünse de, fabrikaların yıkılmadan, sadece fırınlarının modernize edilmesi üretim maliyetlerinin fırlamasını engelliyor. Uzun vadede temiz enerji, inşaat sektörünü doğalgaz krizlerinden koruyarak ev fiyatlarında daha istikrarlı bir dönemi getirebilir.

Fabrikanın yıkılıp yeniden inşa edilmemesi, üretimin durmasını engelleyeceği için endüstriyel açıdan kritik bir avantaja sahip. Yaklaşık 8,1 milyon dolar bütçeli bu dönüşüm programına, İngiliz hükümeti de Endüstriyel Enerji Dönüşüm Fonu kapsamında 3,2 milyon dolarlık bir hibe ile destek veriyor. Şu anda Wienerberger UK & Ireland’ın toplam CO₂ emisyonunun %11’ini üreten Denton fabrikası, düşük karbonlu hidrojene geçerek bu yükü sırtından atacak.

Yeşil hidrojen zorlu sektörlerin ilacı olabilir mi?

Elektrikle ısıtılması zor olan ağır sanayi kollarında yeşil hidrojen en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Temel mantık oldukça temiz: Suyun elektrikle hidrojen ve oksijene ayrıştırılması (elektroliz) işleminde yenilenebilir enerji kullanıldığında, ortaya tamamen çevre dostu bir yakıt çıkıyor.

Elbette hidrojen sihirli bir değnek değil; yüksek ısı, yoğun trafik ve ağır makinelerin bir arada olduğu fabrikalarda güvenli depolama, dikkatli taşıma ve ileri düzey güvenlik sistemleri gerektiriyor. Wienerberger Operasyon Direktörü Keith Barker, bu yatırımı hem şirket hem de tüm seramik sektörü için "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendiriyor. Hedef; ürün kalitesinden, üretim kapasitesinden ve güvenilirlikten ödün vermeden emisyonları sıfırlamak.

Ağır sanayi için yeni bir model

%100 hidrojenle çalışan fırınların ilk aşamasının 2027 sonbaharında devreye alınması, tam dönüşümün ise 2028 sonbaharında tamamlanması planlanıyor. Wienerberger’in tek çevreci adımı bu da değil; şirket Broomfleet’teki çatı kiremiti fabrikasında da tamamen elektrikli fırın planları üzerinde çalışıyor. Bu durum, endüstriyel dönüşümde tek bir mucizevi çözüm yerine, ihtiyaca göre karma bir teknoloji stratejisi izlenmesi gerektiğini gösteriyor.