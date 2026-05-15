ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre Ankara, Türkiye kıyılarından 200 deniz miline kadar uzanan bir münhasır ekonomik bölge ilan etme yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermeyi planlayan bir yasa taslağı hazırlıyor.

Bu yeni düzenleme uyarınca Erdoğan; balıkçılık, madencilik ve sondaj faaliyetlerinin yanı sıra Ege ile Doğu Akdeniz’deki tartışmalı sularda deniz parkları kurma konusunda tam yetki sahibi olacak.

Türkiye'nin deniz sınırlarını yeniden belirleyen Mavi Vatan projesi, bu tasarı ile ilk kez Meclis'e taşınacak.

YUNANİSTAN'A 200 MİL YANITI

Bloomberg'in 'konuya yakın kaynaklara' dayandırdığı haberinde bu hamlenin özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki iddialarına bir yanıt olduğu vurgulandı.

Ankara bu adımla birlikte enerji kaynakları bakımından zengin olan Doğu Akdeniz’de kendi arama faaliyetlerini güvence altına alıyor.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 200 deniz miline kadar bölge ilanına izin veriyor.

Ankara kendi kıta sahanlığı tezlerini savunmaya devam ederek bölgedeki ekonomik ve siyasi ağırlığını korumayı hedefliyor. Bloomberg'e göre bu sözleşmeye henüz imza atmış değil.