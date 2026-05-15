TFF 1. Lig play-off 2. tur rövanş müsabakasında bugün saat 20.00'de Çorum FK'yla deplasmanda karşılaşacak olan Bodrum FK futbolcularını ve teknik heyetini taşıyan otele taşlı ve yumurtalı saldırı yapıldı. Saldırı, otobüsün stada giriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirildi.

Saldırı sonucunda otobüsün camı kırıldı ve araçta maddi hasar oluştu. Herhangi bir yaralanma bildirilmeyen saldırının ardından Yeşil-Beyazlılar, geniş güvenlik önlemleri altında stada girdi. Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.