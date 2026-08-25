Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu için yarışa 40 gün kala heyecan giderek artıyor. 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda koşucular; 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı parkurda, denizle iç içe geçmiş kent dokusu ve tarihi güzellikler arasında mücadele edecek.

Bodrum Yarı Maratonu’nun en uzun parkuru olan 21K, Bodrum Meydanı’ndan başlayacak. Marina yönünde ilerleyecek sporcular, tarihi Myndos Kapısı’ndan geçerek Gümbet Sahili ve Bitez hattına devam edecek.

Parkurun Bitez Bahçe ve Bitez Köyiçi bölümlerinin ardından rota Konacık yönüne uzanacak. Sporcular daha sonra Antik Tiyatro çevresinden geçerek Kumbahçe Sahili’ne ulaşacak.

Paşa Tarlası, Bodrum Yolcu Limanı, Artemis Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden ilerleyen parkur, yeniden Bodrum Meydanı’nda son bulacak.

21K parkurunda yarışın zaman sınırı ise 3 saat olarak uygulanacak.

BODRUM’UN KALBİNDE 10 KİLOMETRE

10K parkuru, Bodrum’u daha kısa mesafede keşfetmek isteyen koşucular için hazırlanmış şehir rotasıyla dikkat çekiyor.

Bodrum Meydanı’ndan başlayacak yarışta sporcular ilk olarak Marina yönünde ilerleyecek ve Myndos Kapısı’na varacak. Ardından rota Antik Tiyatro’ya, daha sonra Bodrum Kalesi’ne uzanacak.

Sporcular, Artemis Caddesi üzerinden Eski Bodrum hattına geçerek Kumbahçe’ye ulaşacak. Bodrum Limanı boyunca devam eden rota, kentin sosyal yaşamının önemli noktalarından Barlar Sokağı’ndan geçerek yeniden Bodrum Meydanı’nda tamamlanacak.

Bodrum Yarı Maratonu’nun 5K parkuru ise kısa mesafede Bodrum’un en karakteristik noktalarını görmek isteyen sporculara hitap ediyor. Startın ardından Marina yönünde ilerleyecek koşucular, Myndos Kapısı’na ulaşacak. Buradan Antik Tiyatro yönüne devam eden parkur, Bodrum Kalesi çevresinden geçerek Bodrum Meydanı’ndaki finiş çizgisine ulaşacak.

ÇOCUKLAR DA KOŞU HEYECANI YAŞAYACAK

Organizasyonun 2-3-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesiyle sporcular ve beraberindeki ziyaretçiler, yarış hafta sonunu Bodrum’un kültürel ve turistik zenginliklerini keşfederek geçirme fırsatı da bulacak.

Bodrum Yarı Maratonu’nda yarışlar 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. 21K startı saat 07.30’da, 10K ve 5K startları ise 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan verilecek.

Yarış sırasında kısmi sonuçlar, yarışın ardından ise kesin sonuçlar bodrumyarimaratonu.com üzerinden yayınlanacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında kadın ve erkek genel klasmanda ilk üç sırayı alan sporcular ödüllendirilecek. Genel klasmanda derece elde eden sporcular yaş kategorilerinde ayrıca değerlendirilmeyecek. Sporcular; Genel Klasman, 35 Yaş Altı, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70+ yaş kategorilerinde derece mücadelesi verecek.



Bodrum Yarı Maratonu kapsamında çocuklar için de özel bir yarış düzenlenecek. 3 Ekim Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek Çocuk Koşusu, farklı yaş gruplarındaki minik sporcuları bir araya getirecek. Çocukların sporla buluşmasını ve yarış heyecanını deneyimlemesini amaçlayan etkinlikte aileler de çocukların heyecanına ortak olacak. Böylece Bodrum’da koşu heyecanı, ana yarışlardan bir gün önce çocukların adımlarıyla başlayacak.