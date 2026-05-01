Bahar KURŞUN

İş insanı Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın iştiraki Taşzemin’in, Ordu Aybastı’da Korgan/Perşembe Yaylası’nın yanı başında altın madeni için başlattığı sondaj çalışmaları sürüyor. Yöre halkı ise toprağını, suyunu, havasını korumak için direniyor. Maden tehdidine karşı hukuki mücadele veriyor.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, bölgede yaşanan gelişmeleri SÖZCÜ’ye anlattı.

‘MALA ZARAR’ İDDİASI

18 ay önce Korgan Yaylası’na 2 km. mesafede maden sondajı başladı. Halk, 4 akademisyenin hazırladığı raporla madenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Çevre nöbeti tuttu, sondajı protesto etti. Şirket ise doğası için mücadele eden köylülerden şikayetçi oldu. Şirket yetkilileri, madeni protesto eden köylülerin, “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından yargılanmasını talep etti.

Şirketin genel müdürü verdiği ifadede, “şantiye yolundaki karot sandıklarının kırıldığını, 150 sandığın zarar gördüğünü, zararın da 10 milyon dolar olduğunu tespit ettiklerini” öne sürdü. Dilekçede, “karot sandıklarının tekmelendiği” de savunuldu.

10 milyon dolar talebi

ORÇEV Başkanı Gönül, şirketin iddialarına “Sadece yol kenarında duran karotları bir yerden alıp başka yere taşıdık. Bu nedenle şikayetçi olmuşlar. 10 milyon dolar istiyorlar” dedi. Şirketin 8 Mayıs’ta yapılacak bilirkişi keşfi öncesi bölgede sondajı ve yol açma çalışmasını hızlandırdığını belirten Gönül şunları söyledi:

KORUMA NİYE?

“Şirket, valilik izniyle çalışıyor. Öğrendiğimize göre yaylalara giriş 1 ay yasak. 220 noktada sondaj yapılacak. Yaklaşık 2 bin hektarlık alan 6 noktadan kapatıldı. 250-300 jandarma etrafı çevirdi, kimseyi yaklaştırmıyor. Orada evi, hayvanı olan köylü de içeriye giremiyor. Bir kere yaptıkları iş yasal olsa jandarma korumasına neden ihtiyaç duysunlar? Biz doğayı korumaya çalışıyoruz. Kamu görevlileri ise şirketi!..”

‘YAŞAM TEHDİT ALTINDA’

Mahkeme, 4 akademisyenin raporu üzerine yürütmeyi durdurdu. O raporda, “Söz konusu yaylaların dünya mirası olduğu” vurgulandı. Madenin, mera bütünlüğünü bozacağı belirtildi. “Bölge asla madenciliğe açılmamalı” uyarısı yapıldı.